Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 09:45 (Di venerdì 10 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 9:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SENGNALIAMO SUBITO UN INCIDENTE CHE GENERA CODE SU VIA AURELIA DA MALAGROTTA A CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA PRENESTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA CODE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA CASSIA CODE TRA LA GIUSTINIANA E OLGIATA NEI DUE SENSI SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR SPOSTANDICI SULLA NETTUNENSE TROVIAMO CODE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E’ PREVISTO LO SCIOPERO DI ATAC E ... Leggi su romadailynews

