Verona Inter: così Pessina ha messo in difficoltà Conte (Di venerdì 10 luglio 2020) L’Inter non riesce a risollevarsi dopo la sconfitta contro il Bologna: contro l’Hellas Verona finisce 1-1 L’Inter dice addio anche alle ultime (piuttosto flebili a dire il vero) speranze di rimonta scudetto, non approfittando del passo falso della Juve. Se è vero che il gol del pareggio di Veloso è stato piuttosto improvviso in una ripresa in cui i nerazzurri parevano in controllo, va sottolineato comunque che la prestazione globale dell’Inter non è stata certo buona. Anzi, nel primo tempo sono emerse grandi difficoltà in entrambe le fasi, con l’Hellas che ha sfiorato più volte il raddoppio. Brozovic soffre la posizione di Pessina L’Inter ha concesso parecchio a un Verona molto rimaneggiato in ... Leggi su calcionews24

