Ultraleggero precipita a Bressanone: grave pilota (Di venerdì 10 luglio 2020) Nel pomeriggio un Ultraleggero è precipitato a Varna, a nord di Bressanone. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno estratto il pilota dalle lamiere. In gravi condizioni l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano. L’Ultraleggero è precipitato in campo di mai nei pressi di Novacella. Il pilota, secondo il portale news Stol, è un altoatesino di 55 anni. Versa in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano. Sul posto sono intervenuti la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco, la Croce bianca e l’elisoccorso Pelikan 2.L'articolo Ultraleggero precipita a ... Leggi su meteoweb.eu

