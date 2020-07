Tar respinge il ricorso contro la Ztl a Palermo (Di venerdì 10 luglio 2020) PALERMO – Respinto dal Tar il ricorso che era stato presentato nel 2016 da alcuni cittadini e associazioni di imprenditori contro l’istituzione della Zona traffico limitato a Palermo. La sentenza emessa dalla terza sezione, presieduta da Maria Cristina Quiligotti, condanna anche i ricorrenti a pagare le spese di giudizio: si tratta complessivamente di 12mila euro, di cui quattro andranno al Comune e ad Amat, la Partecipata comunale che gestisce la mobilita’ nel capoluogo siciliano. I rimanenti quattromila euro andranno alle associazioni ambientaliste Legambiente Sicilia, Italia nostra e Fondi ambiente italiano. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Trapani, divieto di dimora per la sindaca di Erice Antico relitto romano con anfore ritrovato nel mare di Ustica Rifiuti, a Palermo ok dal Consiglio al nuovo contratto Rap: durerà 15 anni A Lampedusa sbarca anche ‘Pupi’, il gatto giunto dall’Africa su un barcone Sicilia, M5s presenta mozione di sfiducia a Musumeci: “Solo parole e disastri” Iniziata a Lampedusa la rimozione delle barche abbandonate al Molo Favaloro Leggi su dire

