Stasera in tv – La Grande Storia su Rai 3 | le anticipazioni di oggi | 10 luglio

La Grande Storia di Rai 3, condotta dal giornalista Paolo Mieli, riprende una delle alleanze più contraddittorie mai esistite, quella fra Hitler e Mussolini: le anticipazioni sulla puntata intitolata "Quasi amici" Il programma culturale condotto da Paolo Mieli, La Grande Storia, su Rai 3 continuerà a raccontare il Novecento attraverso la particolare amicizia fra Hitler e Mussolini.

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Grande Musica grande protagonista stasera a Capriata D’Orba Telecity News 24 Il cinema viaggia su un camper del 1979: tappa stasera a Dronero, sabato a Chiappera in Valle Maira

CUNEO CRONACA- Confermato l'appuntamento di stasera, venerdì 10 luglio, alle 21,30, nella terrazza del Cinema Iris a Dronero ("Monviso mon amour" e "Zabardast"), mentre domani, sabato 11 luglio, sempr ...

La Grande Storia, stasera su Rai 3 con Paolo Mieli: protagonisti Hitler e Mussolini

La puntata dal titolo Quasi amici, in onda stasera, 10 luglio 2020, su Rai 3 in prima seata è dedicata ad Adolf Hitler e Benito Mussolini. Si sono incontrati ben 17 volte. La prima a Venezia, nel 1934 ...

