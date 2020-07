Qualifiche F1 GP Stiria 2020: orario e come vederle in diretta tv e streaming (Di venerdì 10 luglio 2020) Tutto pronto a Spielberg per la seconda giornata di lavoro in pista al Gran Premio di Stiria. Sabato 11 luglio al Red Bull Ring andranno in scena prove libere 3 e Qualifiche, ultimi due passi prima della gara domenicale. C’è tanta incertezza in merito a questa giornata poiché sul tracciato austriaco dovrebbe abbattersi un temporale che durerà dalla mattina fino alla notte. Appuntamento alle ore 12:00 con le prove libere 3 mentre alle 15:00 il via alle Qualifiche. Le FP3 e le Qualifiche del GP di Stiria verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili anche in streaming attraverso Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. Le Qualifiche saranno inoltre visibili in differita dalle 18:30 ... Leggi su sportface

sportface2016 : #StyrianGP | La pioggia minaccia le qualifiche: tra cancellazione e rinvio ecco le ipotesi a disposizione della Fia… - OA_Sport : F1, GP Stiria 2020: prevista pioggia battente nel sabato delle qualifiche? Cambiamenti di programma in vista - CircusFuno : Segui gli ultimi minuti delle #FP1 dell'#AustrianGP in diretta: - frankrai96 : GP Stiria 2020: Qualifiche a rischio causa pioggia - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: Il meteo per il GP d'Austria (Stiria) 2020: qualifiche con la pioggia? #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP -

Ultime Notizie dalla rete : Qualifiche Stiria Formula 1, il meteo per il GP d'Austria (Stiria) 2020: qualifiche con la pioggia? Sky Sport GP Stiria 2020: la pioggia minaccia le qualifiche, tra cancellazione e rinvio ecco le ipotesi

Tanto caldo, 30° gradi nel venerdì pomeriggio, ma per il sabato la pioggia sarà protagonista a Spielberg. Il Gran Premio di Stiria rischia di subire uno scossone nella propria programmazione perché sa ...

F.1: Perez davanti a tutti nelle libere 1 in Austria, Vettel 10°

Secondo tempo per Verstappen, poi le Mercedes. Leclerc soltanto 12^ SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - È Sergio Perez a prendersi la vetta della classifica tempi al termine delle prove libere 1 del Gra ...

Tanto caldo, 30° gradi nel venerdì pomeriggio, ma per il sabato la pioggia sarà protagonista a Spielberg. Il Gran Premio di Stiria rischia di subire uno scossone nella propria programmazione perché sa ...Secondo tempo per Verstappen, poi le Mercedes. Leclerc soltanto 12^ SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - È Sergio Perez a prendersi la vetta della classifica tempi al termine delle prove libere 1 del Gra ...