Proroga permessi 104 e congedi Covid: le istruzioni INPS (Di venerdì 10 luglio 2020) L’INPS ha messo online la circolare che dà attuazione all’estensione dei permessi 104 per i dipendenti del settore privato e dei congedi parentali straordinari con causale Covid-19 per i lavoratori dipendenti del privato, gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata. Vengono fornite le istruzioni per ottenere sia l’ampliamento del numero di giornate fruibili per i permessi 104 (ulteriori 12 giorni per maggio e giugno) e dei congedi parentali straordinari (da 15 a 30 giorni complessivi per nucleo familiare, fermi restando requisiti e compatibilità), sia l’estensione del periodo di fruizione (fino al 31 luglio 2020). Prolungamento congedi Per le domande di nuovo congedo parentale o di prolungamento presentate ... Leggi su quifinanza

