La verità dietro la commissione dell’Oms sulla pandemia (Di venerdì 10 luglio 2020) L’Organizzazione mondiale della Sanità alla fine ah risposto in maniera affermativa. Dopo le pressanti richieste di alcuni Stati membri e degli Stati Uniti in particolare – che con Donald Trump hanno deciso direttamente id uscire dall’organizzazione – l’Oms di Tedros Adhanom Ghebreyesus ha deciso di dare il via a una commissione che indaghi sulla risposta … La verità dietro la commissione dell’Oms sulla pandemia InsideOver. Leggi su it.insideover

rob_milano : RT @fbordo: Dite la verità, in fondo l’avevate sempre sospettato. #HaStatoPutin! ??. Germania: una 'regia russa' dietro ai 'covidioti', i co… - 2631925 : RT @fbordo: Dite la verità, in fondo l’avevate sempre sospettato. #HaStatoPutin! ??. Germania: una 'regia russa' dietro ai 'covidioti', i co… - precioustomline : @haaku_stmings_ no, c’è differenza tra fare teorie per like e fare teorie perché non si ha ascoltato niente di quel… - ForMaiWork : Non è Apple che ha migliorato il mondo e non è Google che lo ha immedializzato, senza Marconi, nulla di tutto quest… - AndIreGiu : Il governo Conte non dice la verità, e quando può nasconde le frottole dietro gli annunci -

Ultime Notizie dalla rete : verità dietro Trump, le parole di Stoltenberg e la verità sulla «Nato americana» Corriere della Sera