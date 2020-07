I Benetton sotto a un ponte. Ore contate per i signori del casello. Ultimatum di Conte ad Autostrade: proposta seria o c’è la revoca (Di venerdì 10 luglio 2020) L’Ultimatum è più che chiaro: o proposte serie e a tutto vantaggio del pubblico o i Benetton possono anche dire addio alle concessioni autostradali. Questo è quello che il governo avrebbe imposto ai dirigenti di Atlantia e Aspi: entro la fine della settimana le società devono lavorare ad un nuovo piano che dia risposte esaustive sul piano delle risorse compensative, su quello delle sanzioni in caso di inadempimento, sulle manutenzioni e controlli e che Contempli un nuovo piano tariffario. Un messaggio chiaro quello che i capi di gabinetto del ministero delle Infrastrutture e del ministero dell’Economia hanno ribadito all’ad di Aspi Roberto Tomasi, e a quello di Atlantia Carlo Bertazzo, nel corso dell’incontro svoltosi ieri pomeriggio nella sede del ministero dei Trasporti. Le proposte ... Leggi su lanotiziagiornale

