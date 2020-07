French bob come Anna Foglietta, per regalare un tocco très chic al look (Di venerdì 10 luglio 2020) Se siete in fase «aggiornamento chioma», andate dritte al sodo. E, per farlo, non c’è niente di meglio che volgere lo sguardo alla nazione più chic al mondo, la Francia naturalmente. L’ispirazione beauty che proviene al di la delle Alpi è da sempre garanzia di una certa eleganza rilassata. E il French bob, il caschetto corto, questa estate può farci fare davvero la differenza. Ma cosa rende un bob alla francese diverso da qualsiasi altro bob? Prima di tutto l’aria rétro/vintage ad alto tasso charmant: altezza mandibola, spesso accompagnato da frangia, ricorda le acconciature delle flapper degli anni ’20. L’attrice Louise Brooks negli anni ’20 ha lanciato la moda del caschetto alla francese in America. Foto Getty Images Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : French bob Capelli medi, 7 nuovi tagli 2020 mossi lisci e scalati. Foto - Donne Sul Web Donne sul Web I tagli di capelli più famosi della storia che piacciono ancora oggi

L’abito non farà il monaco, ma un taglio di capelli davvero azzeccato può fare un successo, una carriera, un’icona. Se ne sono visti parecchi di esempi nell’ultimo mezzo secolo (e più) tra cinema, mod ...

L’abito non farà il monaco, ma un taglio di capelli davvero azzeccato può fare un successo, una carriera, un’icona. Se ne sono visti parecchi di esempi nell’ultimo mezzo secolo (e più) tra cinema, mod ...