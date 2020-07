Elicottero precipita nel Tevere, i soccorsi lo individuano sul fondale del fiume (Di venerdì 10 luglio 2020) È stato individuato dai carabinieri l'Elicottero privato che questo pomeriggio, attorno alle 17, è precipitato nel Tevere, a Nazzano Romano. Il velivolo è stato individuato con l’ecoscandaglio sul... Leggi su feedpress.me

Trovato sul fondale del Tevere l'elicottero precipitato È stato individuato sul fondale del Tevere , nella zona della riserva naturale di Nazzano Romano, il velivolo visto cadere nel fiume da alcuni testimoni. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti investigative. Il velivolo, ...

È stato individuato sul del , nella zona della riserva naturale di Nazzano Romano, il velivolo visto cadere nel fiume da alcuni testimoni. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti investigative. Il velivolo, ... Roma - elicottero precipita nel Tevere nella zona di Nazzano : ha toccato i fili dell'alta tensione - individuato il relitto Un elicottero privato è precipita to oggi pomeriggio nel fiume Tevere nella zona di Nazzano Roma no, in provincia di Roma al confine con la provincia di Rieti. E' in corso un intervento...

Un privato è to oggi pomeriggio nel fiume di no, in provincia di al confine con la provincia di Rieti. E' in corso un intervento... Roma - elicottero precipita e s'inabissa nel Tevere. "Ha toccato i fili dell'alta tensione" Un elicottero è precipitato e si è inabissato nel Tevere alle porte di Roma, in zona Nazzano Romano . Sul posto sono presenti i vigili del fuoco con i sommozzatori e i carabinieri della compagnia di ...

fanpage : Un elicottero è precipitato questo pomeriggio nella zona di Nazzano Romano. Le operazioni di ricerca sono tuttora i… - SkyTG24 : Elicottero precipita nel Tevere vicino a #Roma, ricerche in corso - raramenteassale : RT @enricoparenti2: Elicottero precipita nel Tevere vicino a Roma, ricerche in corso - raffaellamucci1 : RT @enricoparenti2: Elicottero precipita nel Tevere vicino a Roma, ricerche in corso - simonifabio : RT @ilgiornale: Un elicottero è precipitato nel Tevere: si cerca l’equipaggio. Un testimone ha raccontato di aver visto il velivolo toccare… -