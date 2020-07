Dzeko: “Europa League? Non è stato un sorteggio facile, ma prima pensiamo al Siviglia” (Di venerdì 10 luglio 2020) L’attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha parlato a proposito del possibile cammino dei Giallorossi in Europa League dopo i sorteggi odierni. Di seguito le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club: “Penso che non sia un sorteggio facile. È molto difficile perché passando il turno con il Siviglia giocheremmo con squadre forti come Wolverhampton e Olympiacos e poi potrebbe esserci il Manchester United, che forse è la favorita in questa competizione. Anche Basaksehir e Copenhagen che sono squadre dure da affrontare. Ma se si vuole vincere la competizione bisogna saperle affrontare tutte. Contro l’Olympiacos non ho mai giocato, ma ogni squadra a questo punto vuole provare a vincere l’Europa League, il che rende la competizione ancora più difficile ... Leggi su alfredopedulla

