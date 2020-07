Drogata lancia figlia di 15 mesi contro l’auto dell’ex marito (Di venerdì 10 luglio 2020) E’ stata solo una delle innumerevoli vessazioni alle quali una giovane madre ha costretto la piccoletta. Ha picchiato convivente e suoceri. La droga, questa maledetta. Capace di distruggere non solo chi la assume, ma anche gli affetti più cari che le stanno accanto. Addirittura una figlia di 15 mesi che per fortuna è viva e sta bene, ma ha rischiato più di una volta di essere uccisa dalla madre sempre alla ricerca di soldi per nuove dosi. Gli episodi di violenza si sono verificati in provincia di Catania. Una 23enne avrebbe minacciato e picchiato anche l’attuale convivente e i suoceri quando gli rifiutavano i soldi per comprare la droga. “L’ammazzo di botte e, se me la penso, una volte per tutte, la prendo e la butto dal balcone” aveva detto in una di queste occasioni, riferendosi ... Leggi su chenews

