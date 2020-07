Champions League, tutte le date e gli orari della Final Eight (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono state rese note tutte le date e tutti gli orari della Final Eight di Champions League che si disputerà a Lisbona. Saranno tutte gare secche. Prima di ciò, si andranno a completare gli ottavi di Finale. Gli ottavi di Finale: Venerdì 7 agosto, ore 21: Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid Sabato 8 agosto, ore 21: Barcellona-Napoli e Bayern Monaco-Chelsea I quarti di Finale: Mercoledì 12 agosto, ore 21: Atalanta-PSG Giovedì 13 agosto, ore 21: Lipsia-Atletico Venerdì 14 agosto, ore 21: Bayern/Chelsea–Barcellona/Napoli Sabato 15 agosto, ore 21: Juve/Lione–Real Madrid/Manchester City Le ... Leggi su alfredopedulla

Gazzetta_it : Il rigore perfetto: #Champions 2003, Milan in trionfo con la freddezza di #Shevchenko - AAlciato : Date Champions League: -Juventus-Lione, 7 agosto ore 21 -Barcellona-Napoli, 8 agosto ore 21 -Atalanta-Psg, Est… - SkySport : ?? Sorteggi Champions League ? Alle 12:00 ?? Su Sky Sport Football e Sky Sport 24 ?? In live streaming sul sito di Sky… - rtl1025 : ?? Sorteggi #ChampionsLeague sfortunati per #Juventus e #Napoli: quarti di finale in salita. L’#Atalanta pesca il… - ntefida : RT @salpaladino: I pianti preventivi mi sono sempre stati sul cazzo... la nostra partita in Champions League oggi è quella con lione... un… -