Champions League, gli esiti del sorteggio: l’eventuale cammino del Napoli (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tutto pronto da Nyon per il sorteggio di Champions League che stabilirà il tabellone per le Final Eight che avranno luogo in Portogallo. Tra queste otto potrebbe esserci anche il Napoli, chiamato all’impresa in casa del Barcellona dopo il pareggio per 1-1 al San Paolo. Gli azzurri però non sono gli unici a doversi giocare ancora il ritorno degli ottavi nelle sedi “originali”: in campo, il prossimo 7 ed 8 agosto, ci saranno anche Bayern Monaco-Chelsea (andata 3-0), Manchester City-Real Madrid (andata 2-1) e Juventus-Lione (andata 0-1). Le Final Eight, che andranno di scena tra Lisbona e dintorni, partiranno il 12 agosto con i quarti di finale (fino al 15 agosto). Il 18 e 19 agosto si giocheranno le semifinali, mentre la finalissima ... Leggi su anteprima24

