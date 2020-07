Brucia vegetazione sul raccordo autostradale: disagi per gli automobilisti (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incendio di sterpaglie con diversi disagi per gli automobilisti sul raccordo autostradale che collega Benevento al casello di Castel del Lago. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio con relativi problemi per il traffico veicolare. Sul posto necessario l’intervento di polizia stradale e vigili del fuoco che si sono prodigati nello spegnimento del rogo. L'articolo Brucia vegetazione sul raccordo autostradale: disagi per gli automobilisti proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

