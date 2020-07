Bergamini (FI) a TPI: “Concessioni balneari vanno prorogate al 2033. Costano poco? Colpa dello Stato” (Di venerdì 10 luglio 2020) Bergamini (FI) a TPI: “Ecco perché sono state prorogate le concessioni agli stabilimenti balneari” On. Deborah Bergamini, ha fatto molto discutere l’emendamento, a sua firma, che impegna lo Stato ad estendere le concessioni balneari con una proroga fino al 2033. Dove nasce l’esigenza di tale provvedimento?Nasce dall’esigenza di dare certezza a migliaia di imprenditori in Italia che hanno scelto di investire in attività legate al turismo e alla valorizzazione delle nostre coste. In Italia abbiamo 7mila chilometri di coste e circa 27-30mila stabilimenti, quasi tutte imprese familiari, che rappresentano un valore per il turismo e che dobbiamo tutelare. Questo emendamento è servito a dire: diamo una certezza a queste imprese in modo che ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Bergamini TPI Bergamini (FI) a TPI: "Perché prorogate concessioni stabilimenti balneari" TPI Stabilimenti balneari, il Parlamento si inventa il “condono”: concessioni a prezzi irrisori e senza gare

Ombrellone, lettino, cabina: per molti stabilimenti balneari in Italia, un simile pacchetto può rendere dai 500 ai 1.000 euro al mese, quanto l’affitto di un appartamento in una città. Un business mol ...

Ombrellone, lettino, cabina: per molti stabilimenti balneari in Italia, un simile pacchetto può rendere dai 500 ai 1.000 euro al mese, quanto l’affitto di un appartamento in una città. Un business mol ...