Autostrade, ultimatum del Governo: “Nuova proposta entro fine settimana o via concessione” (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA – Nel corso della riunione al Mit di ieri, il governo ha ufficializzato il ‘no’ alla proposta presentata da Aspi ed ha invitato la societa’ a presentare una nuova offerta nel termine perentorio di questo fine settimana, tenendo conto pero’ di alcune richieste avanzate dalla parte pubblica: tra queste una riduzione ‘significativa’ delle tariffe e un piano di manutenzione efficace. Si tratta di un’ultima possibilita’ – spiegano- prima che sia dato corso alla risoluzione della concessione. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Autostrade, ultimatum del Governo: “Nuova proposta entro fine settimana o via concessione” Le prime pagine dei quotidiani di Venerdì 10 Luglio 2020 VIDEO | Nigeria, i gorilla di Cross River sono stati filmati con i loro cuccioli In Kenya arriva il 4G ai confini del deserto con i palloni aerostatici Coronavirus, Speranza: “Divieto di ingresso da 13 paesi” Regionali Campania, Beneduce: “Per me De Luca è come l’albero della vita” Leggi su dire

TWDDarylRick : Il #GOVERNODEGLIINETTI continua, si accorge solo ora che saranno i Benetton a gestire in ponte di Genova e dopo un… - Agenpress : Ponte Morandi. Governo dà l'ultimatum ad Autostrade, proposta seria o revoca concessioni - dralesorre : RT @Daniele_Manca: Autostrade, 72ore per un accordo o revoca della concessione, la staffetta Benetton-Stato? ?@Corriere? ?@AntoBaccaro? ht… - Daniele_Manca : Autostrade, 72ore per un accordo o revoca della concessione, la staffetta Benetton-Stato? ?@Corriere? ?@AntoBaccaro… - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: CONTE DÀ L'ULTIMATUM AD AUTOSTRADE: TRE GIORNI PER UNA PROPOSTA 'VANTAGGIOSA PER LO STATO' -