Appalti e consulenze: così i soldi pubblici della Federnuoto vanno agli amici del presidente (Di venerdì 10 luglio 2020) Società vicine a Paolo Barelli, da venti anni numero uno del nuoto italiano, hanno siglato contratti con la Federazione. Che ha messo a libro paga anche gli amministratori di due aziende controllate dal potente manager sportivo e deputato di Forza ItaliaMalagòpoli, l'incredibile rete di potere di Giovanni Malagò " Leggi su espresso.repubblica

AnonymeRai : ? La risposta RAI all’emergenza Covid? Far lievitare appalti, consulenze e scritture - leonessa1864 : RT @nonnino37: @MPenikas @DinoGiarrusso Io ormai queste trasmissioni pseudo politiche non li vedo +.Mirano tutte a denigrare il #m5s,consid… - nonnino37 : @MPenikas @DinoGiarrusso Io ormai queste trasmissioni pseudo politiche non li vedo +.Mirano tutte a denigrare il… - rosanna_vespoli : RT @rosanna_vespoli: @giusepp80039000 @MCatanuto Vero.C’e’ #Corruzione, #Tangentopoli NON e’ mai finita e ANCHE Chi si ammantava d Rigore h… - rosanna_vespoli : @giusepp80039000 @MCatanuto Vero.C’e’ #Corruzione, #Tangentopoli NON e’ mai finita e ANCHE Chi si ammantava d Rigor… -

Ultime Notizie dalla rete : Appalti consulenze Appalti e consulenze: così i soldi pubblici della Federnuoto vanno agli amici del presidente L'Espresso Appalti e consulenze: così i soldi pubblici della Federnuoto vanno agli amici del presidente

Paolo Barelli C'è un uomo solo al comando del nuoto italiano. Si chiama Paolo Barelli, berlusconiano doc, senatore per tre legislature e ora deputato di Forza Italia. Il suo regno dura da vent’anni, d ...

Appalti manipolati, in manette sindaco e vice sindaco nel Nisseno, 16 le misure cautelari

Appalti concessi con affidamento diretto a imprenditori ‘amici’. E’ il contesto dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta nel Comune di Caterina Villarmosa (CL) sfociata nell’esecuzione di un’ordi ...

Paolo Barelli C'è un uomo solo al comando del nuoto italiano. Si chiama Paolo Barelli, berlusconiano doc, senatore per tre legislature e ora deputato di Forza Italia. Il suo regno dura da vent’anni, d ...Appalti concessi con affidamento diretto a imprenditori ‘amici’. E’ il contesto dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta nel Comune di Caterina Villarmosa (CL) sfociata nell’esecuzione di un’ordi ...