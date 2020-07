Alessia Marcuzzi scheletri dal passato: “vendetta” social (Di venerdì 10 luglio 2020) Massimiliano Caroletti lancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi, il marito di Eva Henger non ci va leggero: il discusso triangolo. Fonte: Instagram @AlessiaMarcuzziUn’estate a dir poco movimentata per i Vip, Alessia Marcuzzi si è trovata prima sulla bocca di tutti a causa della presunta crisi coniugale con suo marito Paolo Calabresi, poi è finito sulla bocca di tutti per il presunto triangolo con Stefano De Martino, che non smette di lanciarsi frecciatine social con la sua ex Belen. Ad aggiungere legna sul fuoco arriva Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger ha infatti deciso di lanciare un frecciatina non troppo velata ai danni della conduttrice. Ancora malumori per l’Isola dei ... Leggi su chenews

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - Notiziedi_it : Massimiliano Caroletti provoca Alessia Marcuzzi: la frecciatina del marito di Eva Henger - zazoomblog : Massimiliano Caroletti marito Eva Henger che attacco ad Alessia Marcuzzi: le sue parole - #Massimiliano #Caroletti… - DonnaGlamour : Paolo Calabresi Marconi furibondo pensa di rivolgersi agli avvocati. Crisi confermata - Novella_2000 : Massimiliano Caroletti provoca Alessia Marcuzzi: la frecciatina del marito di Eva Henger -