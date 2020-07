Traffico Roma del 09-07-2020 ore 17:30 (Di giovedì 9 luglio 2020) Luceverde Roma ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi in centro possibili difficoltà di circolazione all’interno del sottovia Ignazio Guidi per un veicolo fermo in panne in direzione Viale Castro Pretorio attenzione un incidente su viale Liegi all’altezza di piazza Ungheria verso Viale Dei Parioli a Montesacro lavori in corso sulla via Nomentana all’altezza di via Monte zio si viaggia su carreggiata ridotta inevitabili incolonnamenti tra Piazza Sempione via Zanardini In entrambe le direzioni sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti dalla Nomentana al bivio per la Roma L’Aquila e poi a seguire tra via Prenestina & viale Castrense su percorso Urbano proprio della Roma L’Aquila coda da Viale Togliatti al Raccordo in uscita dalla città lavori in corso anche sulla ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - luigi3387081661 : RT @virginiaraggi: Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppio di… - vincenzoval1978 : RT @carlabrandolini: Ringraziamo il comune di @Roma ?@virginiaraggi? ?@materia__prima? per questo bel regalo alla popolazione romana: traff… - VAIstradeanas : 17:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 09-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Per la Cassazione i traffici di Erdogan in Libia non sono un delitto politico

Roma. Per la prima volta un tribunale italiano è stato chiamato a decidere sulle interferenze dei paesi stranieri nella guerra in Libia. Con una sentenza della Cassazione dello scorso 30 giugno, i giu ...

Arrestato a Roma un’altro degli spacciatori dell’Aquila

Nella giornata di ieri, a Roma, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Porta Pia”, d’intesa con la locale Squadra Mobile, hanno tratto in arresto M.K., 27enne cittadino gambiano, già d ...

Roma. Per la prima volta un tribunale italiano è stato chiamato a decidere sulle interferenze dei paesi stranieri nella guerra in Libia. Con una sentenza della Cassazione dello scorso 30 giugno, i giu ...Nella giornata di ieri, a Roma, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Porta Pia”, d’intesa con la locale Squadra Mobile, hanno tratto in arresto M.K., 27enne cittadino gambiano, già d ...