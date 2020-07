Traffico Roma del 09-07-2020 ore 07:30 (Di giovedì 9 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione a causa del Traffico intenso si sta in coda sulla diramazione di Roma sud è una possibilità del Raccordo Anulare verso Roma e poi sul tratto Urbano dell’a24 tra via Filippo Fiorentini la tangenziale direzione centro Traffico rallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra via Tuscolana via Appia in esterna si rallenta tra Prenestina il bivio per la Roma L’Aquila per lavori sulla via Ardeatina tra il raccordo è via di torricola direzione centro arredamenti sulla Casilina tra via di Torrenova e via dei Giardinetti sempre direzione centro si rallenta anche sulla via trionfale da via Casal del Marmo all’ospedale San Filippo Neri verso il centro code sulla via Pontina tra Castel ... Leggi su romadailynews

Per certi versi inaspettata ma cristallina: considerata l’eccezionale gravità della situazione, il decreto Genova, che escluse per legge Autostrade dai lavori di ricostruzione del ponte sul Polcevera, ...

Camorra a Roma, nuovo colpo al clan di Michele Senese: “Comanda tutto lui”. Arrestato anche il fratello della senatrice Cirinnà

Una facciata legale dietro alla quale si nascondevano tutte le attività classiche delle associazioni mafiose. La squadra mobile e il nucleo speciale di polizia valutaria della Finanza, coordinati dall ...

