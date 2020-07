Test Sierologici a Personale Scolastico, Azzolina: Misura per Garantire più Sicurezza (Di giovedì 9 luglio 2020) La Ministra Azzolina si esprime in merito all’avvio dell’anno Scolastico e parla delle misure di Sicurezza e prevenzione, come i Test Sierologici. “Accolgo con favore la possibilità di svolgere Test seriologici su tutto il Personale Scolastico, in vista dell’inizio delle lezioni del nuovo anno Scolastico“. Così esordisce la Ministra. Poi aggiunge che è “una Misura da me caldeggiata, che Garantirebbe maggior Sicurezza sul rientro a settembre e sulla quale sta lavorando il Ministero della salute, per definire modalità e tempistiche“. Azzolina ne approfitta per parlare anche del grande ... Leggi su youreduaction

Corriere : ?? Riapertura delle scuole a settembre, prima dell'inizio dell'anno docenti e personale dovranno sottoporsi ai test… - IlContiAndrea : Tutti sottoposti a test sierologici, eseguiti periodicamente #TemptationIsland - nzingaretti : Operativa subito la nuova ordinanza della Regione Lazio per tamponi e test sierologici ai passeggeri provenienti da… - Ivy86772030 : RT @GiuseppeVetrug1: @longagnani Chi ha validato i test sierologici? Quali studi indipendenti? Chi ha attribuito loro ufficialmente capacit… - maxgreco : RT @EasyInve: Primi risultati dei test sierologici ad #AlzanoLombardo. 990 positivi su 2.845 testati: il 34,7%. Dei 990, nessuno positivo a… -