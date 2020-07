Slovenia, data alle fiamme la statua di Melania Trump (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, 9 lug – La baggianata iconoclasta del giorno? La statua di Melania Trump date alle fiamme in Slovenia. Per l’esattezza la scultura il legno dedicata alla first lady sarebbe stata incendiata nel fine settimana del 4 luglio, ma la notizia ha iniziato a circolare oggi sui media internazionali. Stando a quanto riferito dall’artista statunitense Brad Downey, promotore dell’opera, l’atto vandalico sarebbe avvenuto proprio durante la Festa dell’Independenza americana. I resti della scultura bruciata sarebbero poi stati rimossi. Sembrerebbe scontato dunque che il gesto sarebbe stato compiuto sulla scia del moto antirazzista che si è dato all’abbattimento dei monumenti. La scultura in legno In questo caso però non è stato preso ... Leggi su ilprimatonazionale

Adnkronos : Data alle fiamme statua di #MelaniaTrump in Slovenia - Adnkronos : Data alle fiamme statua di #MelaniaTrump in Slovenia - Piergiulio58 : La statua di Melania Trump in Slovenia data alle fiamme e rimossa - - qnat_naty : RT @Adnkronos: Data alle fiamme statua di #MelaniaTrump in Slovenia - CommentoRimosso : Non solo #Colombo. #Statue -