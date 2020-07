Salvini è irritato con Conte perché ha invitato prima la Meloni? L’incontro (urgente) ci sarà la prossima settimana (Di giovedì 9 luglio 2020) Lo abbiamo già evidenziato ieri: il centrodestra ha chiesto per giorni un incontro in una sede istituzionale con Giuseppe Conte. Quando l’invito a Palazzo Chigi è arrivato nella giornata di ieri (previsto inizialmente per oggi, 9 luglio, alle ore 18), Matteo Salvini ha detto di avere altri impegni. Giorgia Meloni, invece, si era detta disponibile, tanto che sui social network aveva scritto: «È infine arrivato l’invito di Conte a incontrarci per giovedì pomeriggio. Come annunciato, andrò a Palazzo Chigi, a rappresentare in una sede ufficiale Fratelli d’Italia e le sue idee, se questa sarà la scelta condivisa dalla coalizione di centrodestra». LEGGI ANCHE > Quali altri impegni avrà Salvini per non andare ... Leggi su giornalettismo

