Rivendicò le cose buone fatte da Mussolini. Ora passa dal Pd a Italia Viva (Di giovedì 9 luglio 2020) Un passaggio dal Partito Democratico a Italia Viva che è poco più di una notizia politica che non sposta gli equilibri. Ma la vicenda che riguarda Maurizio Sguanci, presidente del Quartiere 1 di Firenze, ha riportato alla memoria una sua vecchia dichiarazione rilasciata nel gennaio del 2018 quando, con un artifizio linguistico, rivendicò la bontà delle riforme fatte da Benito Mussolini nel ventennio fascista in Italia. Poi, dopo le polemiche, tentò di motivare quel suo pensiero che aveva fatto molto discutere, ma la frittata – ormai – era già stata fatta. LEGGI ANCHE > La storia del consigliere FdI Gabrio Vaccarin in divisa da SS, il partito: «Prenderemo provvedimenti» Di quel caso ne abbiamo parlato il 15 gennaio ... Leggi su giornalettismo

