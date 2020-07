Reazione a Catena, puntata 9 luglio 2020: le Regine di Fiori, chi ha vinto, il montepremi e qual è la parola finale (Di giovedì 9 luglio 2020) Reazione a Catena, puntata 9 luglio 2020: come sarà andata la puntata di oggi, appena conclusa e ancora una volta carica di pathos? Oggi giovedì 9 luglio 2020 abbiamo appena assistito ad una nuova puntata di Reazione a Catena. Il format fortunato e apprezzatissimo che dal 29 Giugno 2020 ha fatto ritorno nella fascia preserale di Rai1, quella che arriva prima del tg, sta facendo davvero incetta di share. Dopo i buoni esiti delle scorse giornate (ecco qui i dati di share e ascolti della puntata di ieri) il programma su Rai1 ogni sera dalle 18,45 con Marco Liorni fa giocare due squadre in gara. Abbiamo visto, nella puntata ... Leggi su italiasera

