Pescara, truccati appalti sui grandi eventi: arrestati ex assessori del Pd (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, 9 lug – Turbativa d'asta, corruzione, finanziamenti illeciti e assunzioni clientelari. Con queste accuse, a vario titolo, cinque persone sono state arrestate a Pescara nell'ambito dell'operazione "grandi eventi" condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria. Tra le persone finite agli arresti domiciliari ci sono anche due ex assessori del Pd, Giacomo Cuzzi e Simona Di Carlo, oltre all'ex segretario cittadino dei dem Moreno Di Pietrantonio. Le altre due persone finite agli arresti domiciliari sono gli imprenditori Cristian Summa, ristoratore del consorzio Pescara vecchia e AndreaCipolla, della Best eventi. grandi eventi affidati a un solo imprenditore Le indagini sono iniziate ...

