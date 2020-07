Perché la tensione fra India e Cina è alle stelle (Di giovedì 9 luglio 2020) (foto: Mikhail Svetlov/Getty Images)Il divieto imposto dal ministero Indiano dell’Elettronica e dell’informatica sull’uso di 59 applicazioni di origine cinese tra cui TikTok e WeChat, nonché la rimozione delle stesse dagli store digitali, è solo l’ultima ritorsione economica in merito alle tensioni fra India e Cina che si sono intensificate nelle ultime settimane. In realtà, si tratta di una situazione che va avanti da molto tempo. Precisamente dal 1962, quando le due potenze – che condividono una frontiera di 3500 chilometri – non hanno definito il confine che li separa lungo la catena dell’Himalaya e, di tanto in tanto, hanno entrambe superato la “linea attuale di controllo” (Line of Actual Control, Lac). Questa venne stabilita, seppur in ... Leggi su wired

pandacattivo : Molto in tensione perchè ho dormito a Arezzo e ora sto andando in treno a Firenze per il turno sele 7. Ho il treno… - girafferames : RT @cri_ferri89: Prima mi chiudevo in una scatola Sempre un po' distante dalle cose della vita Perché così profondamente non l'avevo mai se… - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: 'Perché si sono visti?'. Clima rovente tra i #grillini. Furiose #polemiche per l'incontro tra Casaleggio e il premier.… - roumou__ : RT @cri_ferri89: Prima mi chiudevo in una scatola Sempre un po' distante dalle cose della vita Perché così profondamente non l'avevo mai se… - lucab962 : RT @GiancarloDeRisi: 'Perché si sono visti?'. Clima rovente tra i #grillini. Furiose #polemiche per l'incontro tra Casaleggio e il premier.… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché tensione Decreto Semplificazioni, ecco perché Pd e M5S litigano: divisioni sulle gare «veloci» e l’abuso d’ufficio Corriere della Sera