Ora Autostrade non diventi la nuova Alitalia: la nazionalizzazione non serve a nulla (Di giovedì 9 luglio 2020) C’è un risvolto tutto economico relativo al pronunciamento della Corte Costituzionale in merito alla legittimità dei decreti che hanno imposto ad Autostrade le spese di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, e l’operatività assegnata allo Stato. Il risvolto riguarda il valore delle azioni di Atlantia, la holding che possiede l’88% di Autostrade per l’Italia (il 5% è di proprietà del fondo nazionale cinese Silk Road Fund, e il 6.94 di Appia Investimenti srl) e ne coordina la direzione. A seguito del pronunciamento della Consulta, le azioni di Atlantia hanno perso in poche ore oltre il 13% del valore, arrivando a circa 12 miliardi di capitalizzazione. Una dinamica che potrebbe influenzare la trattativa per il possibile acquisto di Autostrade da parte dello Stato, una delle ... Leggi su tpi

