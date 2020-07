“Non sto qui a farmi dettare l'agenda dalla Meloni”. Salvini, lo sfogo con i fedelissimi dopo l'invito di Conte (Di giovedì 9 luglio 2020) L'invito di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi ha creato una piccola frattura all'interno del centrodestra, che però è stata ricomposta nel giro di poche ore. Il premier avrebbe voluto organizzare l'incontro nel giro di 24 ore, una tempistica che per Il Giornale è stata sapientemente studiata per mandare su tutte le furie Matteo Salvini. Stando alle indiscrezioni del quotidiano diretto da Sallusti, Fi era già stata avvertita in via informale nei giorni scorsi, mentre Fdi è stata contattata nella mattinata di ieri e la Lega soltanto verso ora di pranzo. Così quando la Meloni ha fatto sapere di aver ricevuto l'invito e di essere pronta a incontrarlo subito insieme a tutta la coalizione, Salvini avrebbe perso la pazienza e non avrebbe nascosto una certa ... Leggi su liberoquotidiano

