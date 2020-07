Mihajlovic contro Caressa: «Quel piccolino che è marito di Benedetta Parodi». Lo sfogo diventa un cult (Di giovedì 9 luglio 2020) «Non voglio nessun tipo di domanda. Rispondo a tutto io e poi me ne vado». sfogo tv dopo partita del mister del Bologna Sinisa Mihajlovic. Ed è subito cult. A finire nel mirino dell’allenatore – uscito sconfitto dopo il match contro il Sassuolo – è in particolare il giornalista sportivo Fabio Caressa. Lo definisce «Quello piccolino», «marito di Benedetta Parodi». Non solo, anche «conduttore di Quella trasmissione là in cui si tolgono le giacche». E soprattutto “colpevole”, secondo Mihajlovic, di essere fin troppo filo-interista. Mihajlovic: «Mi sono rotto le ... Leggi su secoloditalia

