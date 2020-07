Mihajlovic-Caressa, le due fazioni social: chi difende Sinisa, chi attacca i modi sbagliati [LE REAZIONI] (Di giovedì 9 luglio 2020) Due fazioni, come sempre. Sono quelle venutesi a creare in seguito alle parole del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che ieri – dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo – ha attaccato il giornalista Fabio Caressa e la sua trasmissione Sky. Il video, diventato virale sui social, ha fatto parlare molto di sé e l’argomento è ad oggi in tendenza su Twitter. In tanti si sono espressi, tra giornalisti e tifosi. C’è chi ha difeso l’allenatore serbo, attaccando il conduttore, chi invece ha rimproverato a Sinisa i modi troppo duri. La nostra redazione, come spesso accade, è andata a raccogliere alcuni messaggi del web. Eccoli nella FOTOGALLERY in alto.L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu

repubblica : Bologna, Mihajlovic contro Sky e Caressa: 'Quel piccolino marito della Parodi non ha parlato di noi, sembrava Inter… - Corriere : Mihajlovic attacca Sky in diretta: «Sembrate Inter Channel! Una vergogna» - fanpage : Sinisa #Mihajlovic, nel post-partita di #BolognaSassuolo, si è lamentato dell’arbitraggio ed è stato protagonista d… - PasquAmatoJ8 : 'Con quello piccolino..' #Caressa #Mihajlovic - f_ciocca : RT @Vatenerazzurro1: La definizione di Caressa fatta da Mihajlovic è un quadretto perfetto. Certo che Sinisa dire che Sky sembra Inter Chan… -