Johnny Depp, Brad Pitt, Fedez e i VIP che amano lo smalto (Di giovedì 9 luglio 2020) Divi di Hollywood come Johnny Depp e Brad Pitt, cantanti come Harry Styles e i nostri Achille Lauro e Boss Doms, ma anche il calciatore Cristiano Ronaldo e il rapper Fedez. Una carrellata di alcuni personaggi famosi maschili che hanno sfoggiato unghie colorate. Avete mai sentito parlare di male polish? Si tratta della tendenza della manicure e della nail art sulle unghie maschili. Gli smalti e le decorazioni inArticolo completo: Johnny Depp, Brad Pitt, Fedez e i VIP che amano lo smalto dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

fanpage : Lui disteso a terra, sul tavolo strisce di cocaina. La foto che incastrerebbe Johnny Depp - deniseaugusti : @__allaround E considerato che questo processo è proprio incentrato su come Johnny Depp sia stato etichettato dal T… - sciantokescia : RT @ayurbea: Dice che la ex moglie di Johnny Depp che lo ha accusato di averla picchiata avrebbe cacato nel loro letto per dispetto Che bel… - anarcomico : Johnny Depp si faceva di coca in cucina sul tavoletto e Amber faceva la cacca in camera sul letto. (Forse Johnny n… - Acupoftea28 : RT @_gior5_: Il tg5 è vergognoso. Accusano Johnny Depp di drogarsi da quando ha 11anni e di essere violento con la moglie quando TUTTE le… -