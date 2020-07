Il trapianto è la miglior cura per il cancro al fegato: lo conferma uno studio tutto italiano (Di giovedì 9 luglio 2020) Il trapianto di fegato si conferma la terapia più efficace per il carcinoma epatocellulare, la forma più comune di tumore del fegato. A dichiararlo è lo studio coordinato dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet Oncology che ne espande notevolmente le potenziali indicazioni e che dimostra la superiorità del trapianto su tutte le altre terapie non-chirurgiche attualmente utilizzate per questa malattia. Per la prima volta, infatti, viene ufficialmente sottolineata la validità del trapianto anche per quelle forme di tumore epatico che per la loro dimensione superano i limiti definiti dai Criteri di Milano – i ... Leggi su meteoweb.eu

JrMatthew2 : @sheva19821 @SandroSca Vivi nel passato, qursto fa di te uno sfigato. Hai ragione avete vinto, ai rigori senza il n… -

Ultime Notizie dalla rete : trapianto miglior Il trapianto è la miglior cura per il cancro al fegato: lo conferma uno studio tutto italiano Meteo Web Migliori articoli Amazon in offerta: caratteristiche e prezzi

Migliori articoli Amazon in offerta ... Questo kit include: cesoie potatura, cazzuola per trapianto, paletta per terreno, sarchiatrice, coltivatrice e diserbatrice. È possibile risparmiare il 40% ...

La Ferrari è da rifare: serve un trapianto arduo ma provvidenziale

Arriva un’importante novità per i dipendenti della Ferrari, la principale casa automobilistica italiana, simbolo del nostro Paese nel mondo. Ferrari, nessuna differenza di stipendio tra uomini e donne ...

Migliori articoli Amazon in offerta ... Questo kit include: cesoie potatura, cazzuola per trapianto, paletta per terreno, sarchiatrice, coltivatrice e diserbatrice. È possibile risparmiare il 40% ...Arriva un’importante novità per i dipendenti della Ferrari, la principale casa automobilistica italiana, simbolo del nostro Paese nel mondo. Ferrari, nessuna differenza di stipendio tra uomini e donne ...