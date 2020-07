Il tecnico si sfoga contro Sky e Caressa: “Sembrava Inter channel, è vergognoso” (Di giovedì 9 luglio 2020) MIHAJLOVIC Caressa SKY- Sinisa Mihajlovic, Intervistato ai microfoni di Sky nel post partita di Bologna-Sassuolo, ha reso omaggio alla vittoria dei neroverdi, senza tralasciare, però, una chiara frecciatina ai giornalisti di “Sky” e in particolar modo a Fabio Caressa. Il tecnico del Bologna ha così ammesso: “Domenica sera ho visto la trasmissione, quella là in cui si tolgono le giacche, con quello piccolino lì che conduce, il marito di Bendetta Parodi, e c’erano anche Bergomi e tutti: si è parlato mezz’ora dell’Inter, non si è mai detta una parola del Bologna, è una vergogna, sembrava che lavorassero su Inter channel”. Mihajlovic contro Sky e ... Leggi su juvedipendenza

tecnico sfoga Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : tecnico sfoga