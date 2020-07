Il Segreto anticipazioni 10 luglio 2020: don Julian morto e Raimundo in fin di vita (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Segreto torna venerdì 10 luglio 2020 su Canale 5 alle 15:30 con le repliche. Le anticipazioni sono funeste e parlano di un morto a Puente Viejo e di Raimundo ridotto in fin di vita. Il Segreto torna venerdì 10 luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni apprendiamo della morte di don Julian per omissione di soccorso, ma le notizie funeste non finiscono qui. Don Julián muore: Donna Francisca decide di non prestare soccorso e gli impedisce di prendere le sue medicine. Si finge, però, talmente addolorata da organizzare in casa propria la veglia funebre. Pepa si fa avanti per aiutare ad allestire la ... Leggi su movieplayer

