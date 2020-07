Gallarate: violenza gratuita da parte della polizia locale? (VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) polizia locale di Gallarate nell’occhio del ciclone per un VIDEO di circa 7 minuti realizzato da un testimone oculare due giorni fa. Nella clip si vedono alcuni agenti che compiono un fermo nei confronti di un nordafricano. “Poverino, non stava facendo niente, era lì appoggiato al muro. Che cosa brutta, guarda cosa gli stanno facendo”, racconta chi sta riprendendo la scena. I fatti risalgono a martedì 7 luglio, quando in via Ferrari, a pochi passi dal comando della polizia locale, alcuni agenti dispongono il fermo di un nordafricano. Qualcuno sostiene che l’uomo stesse urinando sul marciapiede, ma il VIDEO riprende solo la parte finale dell’accaduto e cosa sia accaduto prima non lo possiamo ... Leggi su blogo

