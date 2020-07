F1, Sainz: “Dubbioso della Ferrari? No, sono certo che torneranno ai vertici” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Gran Premio d’Austria ha confermato l’ottima crescita della McLaren, tornata in pista con un passo ancor più forte e competitivo della stessa Ferrari. Un capovolgimento di forze che però non dà alcuna preoccupazione a Carlos Sainz, attuale pilota della scuderia di Woking che nel 2021 passerà in forza al Cavallino. “Se sono dubbioso? No, davvero, non sto ancora pensando al prossimo anno o al protrarsi di questa forma della Ferrari – ha spiegato Sainz in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Stiria -. Loro sono sempre stati ai vertici della F1 e sono fiducioso che ce la faranno presto, più prima che dopo. Al ... Leggi su sportface

