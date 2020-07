easyJet campagna social pro Calabria (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – easyJet torna sui suoi passi e omaggia la Calabria con una campagna promozionale dei luoghi turistici e culturali di maggiore interesse e attrazione della regione. La compagnia aerea inglese, che aveva dipinto la Calabria come terra di mafia e terremoti, riscatta lo scivolone con una campagna social accompagnata da sconti del 30% sui voli con Lamezia da metà luglio a fine ottobre per oltre 6.000 posti. Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - easyJet torna sui suoi passi e omaggia la Calabria con una campagna promozionale dei luoghi turistici e culturali di maggiore interesse e attrazione della regione. La compagnia aerea ...“Apprendo con piacere che, come comunicatomi da Lorenzo Lagorio, Country Manager Italy di easyJet Airline Company Ltd, la compagnia di bandiera britannica lancerà una campagna per la promozione delle ...