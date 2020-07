Delitto Scieri, dopo 21 anni la Procura riapre le indagini (Di giovedì 9 luglio 2020) La Procura di Pisa rinvia a giudizio i militari accusati di aver ucciso il giovane allievo Parà Emanuele Scieri nel lontano 1999, con la copertura della Folgore. Era il 16 Agosto 1999, il giorno in cui fu trovato il corpo senza vita di Emanuele Scieri, allora 26enne allievo paracadutista della Folgore, nella caserma Gamerra di … L'articolo Delitto Scieri, dopo 21 anni la Procura riapre le indagini proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Delitto Scieri

Il Tirreno

"Per la famiglia, per gli amici di Emanuele, a questo punto, è importante che un processo si faccia. Uno solo, indifferente che questo avvenga a Roma, davanti il tribunale Militare, o a Pisa, a seguit ...Due inchieste che "divergono" non sui presunti responsabili del delitto, ma in parte sul movente e, in parte, sui tempi della morte. Istantanea per la Procura di Pisa, o con una sopravvivenza dopo la ...