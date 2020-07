De Rossi contro gli argentini: “Come possono insultare Messi” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di Lettura: 4 minuti In alcune occasioni i fan argentini hanno criticato Leo Messi con l’aggettivo “pechofrío“. Letteralmente “petto freddo”, ma che liberamente si intende come “cuore di ghiaccio“, in contrapposizione all’altro Diez, quello che viveva di emozioni forti per la sua albiceleste, a tal punto da giocare con una caviglia come una zampogna le fasi finali di un Mondiale. In parole povere, qualcuno senza anima e con scarso slancio, nonostante il fatto che il capitano del Barça sia il massimo leader della squadra e il grande architetto di aver guidato la selezione argentina alle ultime finali di Coppa America e Mondiali. Questo spesso lo dimenticano i tifosi argentini. © www.fcbarcelonanoticias.com A ricordarglielo, al di fuori dell’Argentina, qualcuno ... Leggi su lapiazzettadellosport

formichenews : Assassini di personalità, razzi contro l'ambasciata americana. Nell'#Iraq ancora senza pace, le milizia filo-irania… - SatirSfaction : @gippu1 buffon non ci ha mai capito nulla ai calci di rigore. Grandissimo portiere, ma niente gli manca proprio que… - GregorS09600650 : @gippu1 Suona bene ma non è vero, De Rossi aveva calciato un rigore in Coppa Italia contro la Triestina. - PaoloPiggi : Intanto gli appuntamenti al Castello in cartellone non rispondo al bando che la Regione Lazio ha presentato. Pronti… - SucareMuti : @marioadinolfi Ma che dici fascisti, questi so stronzi, comunisti e rossi. Quando cazzo mai il fascismo andava cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi contro Coronavirus, contro la ripresa dei contagi nuova ordinanza di Rossi La Repubblica Firenze.it Var da impazzire: se diventa troppo rovina lo show

Aumentano i cartellini rossi. Ti scappa un calcetto ... Il gol annullato a Simeone contro l’Atalanta, i rigori fischiati a Bonucci contro il Milan e a Patric contro il Lecce, solo alcuni dei casi più ...

Il giovane calciatore autore del video contro una influencer non farà più parte della Monregale

Marco Rossi è stato escluso dalla Monregale. La società di calcio di Mondovì, travolta dallo tsunami della rete, ha deciso di svincolare il giocatore razzista e sessista, che ha indignato tutti: «A ...

Aumentano i cartellini rossi. Ti scappa un calcetto ... Il gol annullato a Simeone contro l’Atalanta, i rigori fischiati a Bonucci contro il Milan e a Patric contro il Lecce, solo alcuni dei casi più ...Marco Rossi è stato escluso dalla Monregale. La società di calcio di Mondovì, travolta dallo tsunami della rete, ha deciso di svincolare il giocatore razzista e sessista, che ha indignato tutti: «A ...