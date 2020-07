Corsera: “Sarri non è mai entrato in sintonia con il gruppo Juventus” (Di giovedì 9 luglio 2020) La sconfitta 4-2 a San Siro contro il Milan rischia di lasciare il segno in casa Juventus. Ecco cosa scrive il Corriere della sera: La prima stagione di Sarri rischia di essere deludente. Lo scudetto non è un traguardo trascurabile. Ma non garantisce l’immunità al suo allenatore, chiamato a sostituire Allegri con l’obiettivo di dare alla squadra un gioco e l’organizzazione che, secondo molti, non aveva. Ma il tecnico non è mai entrato in sintonia con il gruppo. Il gioco latita. E lo scatto, che ha allontanato i rivali biancocelesti dopo il lockdown, è merito soprattutto dei nuovi gemelli, Ronaldo-Dybala, finalmente una coppia. Aggiunge: Lo scudetto non sembra in pericolo, a meno di un crollo verticale. (…) In questo momento non bastano gli schemi. Per cancellare questo schiaffone ... Leggi su ilnapolista

