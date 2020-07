Coronavirus, la resa dei conti fra virologi non fa bene alla scienza: andate via dalla tv! (Di giovedì 9 luglio 2020) di Donatello D’Andrea In questi giorni si stanno moltiplicando gli attacchi gratuiti e davvero irriverenti tra virologi, immunologi ed epidemiologi. Il tutto condito da medici da salotto che scambiano opinioni scientifiche, e quindi incomprensibili al grande pubblico, sui giornali, aumentando la percezione che all’emergenza sanitaria si sia susseguita una squallida resa dei conti tra scienziati. Una roba poco gratificante e che sa molto di politica. Tra Alberto Zangrillo, Andrea Crisanti (il medico artefice dell’eccellente gestione veneta) e altri, alcuni giornali in cerca di ossigeno – vendite – stanno dando uno spazio, forse eccessivo, a questi fastidiosi botta e risposta che non fanno altro che aumentare il clima di sfiducia nei confronti della scienza, concepita erroneamente come ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus resa Assembramenti e mancato uso delle mascherine: chiusi 16 banchi al mercato RomaToday Aumentano i casi di coronavirus in Italia, 193 nuovi contagi e 15 decessi

Aumentano i casi di coronavirus in Italia, dove nelle ultime 24 ore si registrano 193 nuovi positivi (ieri erano 138) dei quali 71 nella sola Lombardia. Si dimezzano invece i decessi rispetto a ieri: ...

Come in “The Terminal” con Tom Hanks nei panni di Viktor Navorski. Il protagonista di questa storia si chiama Roman Trofimov, un viaggiatore estone atterrato a fine marzo all'aeroporto di Manila. A ca ...

