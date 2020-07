Campania, nuova ordinanza: mascherine obbligatorie su mezzi pubblici e tamponi per chi arriva da paesi extra Schengen (Di giovedì 9 luglio 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dispone nuove misure di sicurezza in relazione all’emergenza coronavirus e all’ingresso in Italia di cittadini stranieri. Nell’ordinanza n°61 mascherine obbligatorie su mezzi pubblici e tamponi per chi arriva in Campania da paesi al di fuori dell’area Schengen. Ecco i principali punti dell’ordinanza: 1. Obbligo di indossare la … L'articolo Campania, nuova ordinanza: mascherine obbligatorie su mezzi pubblici e tamponi per chi arriva da ... Leggi su dailynews24

