Audi A-HEAD, insieme riscriviamo il futuro (Di giovedì 9 luglio 2020) Tutto intorno a noi sta assumendo nuove forme e nuovi significati. Ci stiamo lasciando alle spalle un mondo per il quale credevamo di avere tutte le risposte, ma il presente ha cambiato le domande. Per questo oggi abbiamo bisogno di una nuova idea di futuro che ci faccia superare la perdita e la paura. Di una versione di futuro che ci faccia venire voglia di rimboccarci le maniche per realizzarla. Abbiamo bisogno di risposte che tutti insieme dovremo riscrivere. Audi ha pensato a un grande manifesto motivazionale fatto di coraggio e azione, proprio ora che ci troviamo alle soglie di una nuova era dove emozionare e ingaggiare su un obiettivo comune sarà la vera forza propulsiva. Nasce così A-HEAD, un progetto editoriale raccontato da un grande storyteller italiano: Federico Buffa, che ci ... Leggi su gqitalia

albertone_ricci : - infoitscienza : A HEAD: Federico Buffa, Audi e la conquista della Luna - infoitscienza : A-HEAD | Federico Buffa | Audi e la conquista della Luna Nuova Audi A3 SportbackNuova Audi A3 SportbackNuova Audi A… -