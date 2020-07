Atalanta a -9 dalla vetta, ma Gasperini frena: “lo scudetto è già della Juventus” (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Atalanta gioca e vince da grande, soffre e sblocca una partita complicata superando la Sampdoria 2-0 e salendo, almeno per una notte in attesa dell’Inter, al terzo posto. I bergamaschi si trovano ora a -2 dalla Lazio e a -9 dalla Juventus, squadra che affronterà nel prossimo turno. Paragonati i momenti di forma, i nerazzurri sono attualmente la squadra migliore d’Italia e in gara secca possono battere chiunque, anche e soprattutto la Juventus sbaragliata dal Milan. Gasperini però non vuole sentir parlare di scudetto: “la parola scudetto non può ronzare nella testa perché lo scudetto è nelle mani della Juve, qualsiasi risultato ci sarà sabato, la Juve resta la squadra più ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta dalla Atalanta senza limiti: dalla svolta tattica all'esame Ronaldo La Repubblica Atalanta-Samp, Ranieri: Continueremo a lottare fino alla fine

Ma abbiamo giocato, pressato… e impensierito l’Atalanta, che è la squadra più in forma del ... «Stiamo lottando per tirarci fuori dalle sabbie mobili fin dall’inizio – ricorda a tutti il mister -. E ...

Atalanta-Samp, Depaoli: Peccato per il risultato

«Peccato prendere il primo gol così – si rammarica l’esterno dopo la sconfitta con l’Atalanta -. Abbiamo approcciato bene la gara, andavamo a prenderli alti come ci ha chiesto il mister. Abbiamo ...

