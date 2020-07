Ape24 – Non voltiamo la faccia (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa notizia, drammatica e sconvolgente, non può cadere nel vuoto. Non può essere seppellita da un’agenda giornalistica che si riempie a ritmi frenetici (spesso con futilità) o scivolare immediatamente in fondo alle pagine dei quotidiani. Dietro la morte dei due giovani di Terni, Gianluca e Flavio, rispettivamente di 15 e 16 anni, ci sono risvolti sociali ben più evidenti di quanto il fatto in sé lasci intendere. I due amici sono stati trovati senza vita questa mattina dai rispettivi genitori, ieri sera avevano assunto insieme del metadone pagando la dose soltanto 15 euro. La sostanza era contenuta in una boccetta, diluita con acqua. Dopo averla acquistata da un tossicodipendente l’hanno assunta e si sono sentiti male già in serata, rinunciando a giocare a calcetto con gli amici. L’uomo che gli ha ... Leggi su anteprima24

