Ancelotti: “I nomi di mercato sono gli stessi di quando ero a Napoli: mi seguono!” (Di giovedì 9 luglio 2020) Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa di presentazione della sfida col Southampton, ha parlato del mercato dell’Everton. In questi giorni sono stati accostati al club diversi nomi: Cavani, James Rodriguez, Rabiot, Thiago Silva, Gabriel Magalhaes. Ho avuto delle garanzie dalla dirigenza che miglioreremo la squadra. Ci servono buoni giocatori e tali saranno quelli che prenderemo. Non importa che siano giovani o vecchi, più o meno esperti, basta che siano buoni. I nomi che fate sono gli stessi di quando ero a Napoli un anno fa: mi seguono! L’allenatore si è in particolare soffermato su James Rodriguez, che già l’anno scorso era stato vicino al Napoli. Mi piace molto. ... Leggi su ilnapolista

napolista : Ancelotti: “I nomi di mercato sono gli stessi di quando ero a Napoli: mi seguono!” L'allenatore in conferenza stamp… - paolo_raff : @Markoporro10 @Danila9631 @ParticipioPart Secondo lei uno con la storia di Ancelotti\Mourinho tanto per fare dei no… - CronacheTweet : La #Top11 di #Ancelotti: quanti nomi illustri -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti nomi Monza, Paolo Berlusconi: "Vogliamo la Serie A, Brocchi mi ricorda Ancelotti" - Sportmediaset Sport Mediaset Monza, Paolo Berlusconi: "Vogliamo la Serie A. Brocchi ricorda Ancelotti. Su Ibra e Kakà..."

I grandi nomi accostati al Monza, complice la presenza di Adriano ... Adriano Galliani è il motore di questa grande avventura e Brocchi mi ricorda molto Carlo Ancelotti. Un nostro modello da seguire ...

Berlusconi: "Vogliamo il Monza in A, Brocchi mi ricorda Ancelotti"

A 19 anni dall'ultima volta, il Monza si prepara alla Serie B. L'entusiasmo in Brianza è alle stelle e la società non ha nascosto di ambire velocemente alla Serie A e l'ulteriore conferma è arrivata d ...

I grandi nomi accostati al Monza, complice la presenza di Adriano ... Adriano Galliani è il motore di questa grande avventura e Brocchi mi ricorda molto Carlo Ancelotti. Un nostro modello da seguire ...A 19 anni dall'ultima volta, il Monza si prepara alla Serie B. L'entusiasmo in Brianza è alle stelle e la società non ha nascosto di ambire velocemente alla Serie A e l'ulteriore conferma è arrivata d ...