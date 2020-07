Alfonso Signorini scottante, intrighi in Rai: «Per andare in onda lì, di santi bisogna averne parecchi» (Di giovedì 9 luglio 2020) scottante rivelazione sulla cara mamma Rai: a farsene portavoce è niente meno che Alfonso Signorini. Schietto e senza peli sulla lingua, il direttore di Chi si lascia andare tra le righe del proprio settimanale ad un’affermazione piuttosto bollente sull’azienda pubblica. Che proprio da qualche settimana naviga nel mare delle polemiche. Volto televisivo sempre più frequente in casa Mediaset, il conduttore del più recente – e del futuro – Grande Fratello Vip, interrogato sulle qualità di un “collega” coglie l’occasione per sbottonarsi su dinamiche invisibili al pubblico. Leggi anche >> GF Vip 5 cast, coppia di ex in ballo, lui prudente: «Ho chiesto i nomi dei Vip che parteciperanno…» Alfonso ... Leggi su urbanpost

